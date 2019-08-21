Son Dakika Haberleri: /düzelterek yeniden/ Ataşehir'de can pazarı
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/düzelterek yeniden/ Ataşehir'de can pazarı

1 saat önce

/Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz//Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

/düzelterek yeniden/ Ataşehir'de can pazarı, System.String[]

/ Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz//

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı


İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
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