(Düzelterek yeniden) ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN... - Son Dakika

Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.

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-Wei'nin açıklamaları