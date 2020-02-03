(Düzelterek yeniden) ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Düzelterek yeniden) ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN... - Son Dakika

(Düzelterek yeniden) ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN...

6 saat önce

Elif YAVUZ / ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.

(Düzelterek yeniden) ÇİN HALK CUMHURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN..., System.String[]

Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei,   "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Wei'nin açıklamaları


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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