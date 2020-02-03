(Düzelterek yeniden) Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı... - Son Dakika

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(Düzelterek yeniden) Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Wei: Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı...
6 saat önce
Elif YAVUZ / ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel verileri paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.
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