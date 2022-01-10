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(düzelterek yeniden) İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

(düzelterek yeniden) İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

10.01.2022 11:44
(düzelterek yeniden) İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adına sahte pasaport düzenleyenlediği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.  Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını Organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

- İstanbul
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Terör Örgütü, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (düzelterek yeniden) İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (düzelterek yeniden) İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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