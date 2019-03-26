Son Dakika Haberleri: Düzelterek Yeniden) - Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da Konuştu

Düzelterek Yeniden) - Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da Konuştu

1 saat önce

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz.

Düzelterek Yeniden) - Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da Konuştu, System.String[]
*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir"

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da düzenlenen mitinge katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu eşlik etti.

"Huzur içinde çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Bizim ruhumuzda adalet, güzellik var" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitingte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz insan sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. İstedikleri iftirayı atsınlar. İstedikleri kötülükleri yapsınlar. Eyüpsultan'ın mekanındayız. Mübarek bir insanın mekanındayız. O mekana her zaman saygı duyduk. Her zaman saygı duyacağız. Bir belediye başkan adayımız var. İyi bir insan. Herkesi kucaklayan bir insan. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir insan. Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. Bütün amacı birlikte huzur içinde yaşayan bir Eyüpsultan. Bunun için mücadele ediyor. Bunun için gece gündüz çalışıyor. O, en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy daha güzel daha huzurlu bir Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla iki 'oğlu' üçüncüsü ben 'Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. Şu anda İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek için birlikte çaba harcıyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. İşsizlik sorunu var. Mutfaklarda yangın var. Çocuklarınız, evlatlarınız işsiz biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Ama beraber aşacağız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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