(Düzelterek yeniden) ŞİŞLİ'DE BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ (1)
1 saat önce
Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü.
Şişli Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Apartmanın görüntüsü
-Balkonun görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler... Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu