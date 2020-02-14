(Düzelterek yeniden) - Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Düzelterek yeniden) - Yardımcı pilot: Kule 'inmeyin' demedi - Son Dakika

(Düzelterek yeniden) - Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

(Düzelterek yeniden) - Yardımcı pilot: Kule
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.  Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.  İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden  Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.  Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
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