(Düzeltme) - Son Dakika

(Düzeltme)

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 2019-2020 yıllarını kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu, belediye meclisinden 16 red oyu alarak geçti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 2019-2020 yıllarını kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu, belediye meclisinden 16 red oyu alarak geçti.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti


Kumluca Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mustafa Köleoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşüldü. Açılış ve yoklamadan sonra komisyon üyelikleri seçimi yapıldı. Daimi encümenliğe İsmail Başar ve Tuncay Dalgıç seçildi.


İmar komisyonu Üyeliğine AK Partili Meclis Üyesi Yanar Kaymak, CHP'li Meclis Üyesi Faik İlter, İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Atıcı seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu Üyeliklerine de CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Aytekin, İYİ Parti Meclis Üyesi Kerem Kaya Turan ve AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özgür Erkan seçildi.


Ardından 2019 - 2020 yılı faaliyet raporu oylanmasına geçildi. Belediye başkanı kendi faaliyet raporunu oylatamayacağı için yasa gereği Meclis 1. Başkan Vekili olan Batuhan Mutlu Engin oturumu yönetti.


Oylamalar sonucunda, CHP'li meclis üyelerinde hayır yönünde oy kullandığı görüldü. 3 ayrı İYİ Parti Meclis Üyesi çekimser kaldı. CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Partili 16 Meclis Üyesi 2019 - 2020 yılı faaliyet raporuna red oyu verdi. 1 tane CHP'li meclis üyesi de salon dışında olup oturuma yetişemediği için oy kullanamadı.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 1 yıllık faaliyet raporu 5 evet oyu aldı. Faaliyet Raporunun oylanmasının kabul edilmesinin ardından denetim raporu okunarak oylandı.


Toplantının diğer gündem maddelerinde de İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün önerdiği maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Köleoğlu, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 00:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (Düzeltme) - Son Dakika

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:58 ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
14:08
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 01:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Düzeltme) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]