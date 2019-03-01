Son Dakika Haberleri: Düzeltme- 28.02.2019 Tarihinde Yayımlanan "Seçimler Öncesi Provokatörlere Özel Harekat Destekli...

Düzeltme- 28.02.2019 Tarihinde Yayımlanan "Seçimler Öncesi Provokatörlere Özel Harekat Destekli...

1 saat önce

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları öne sürülen 17 zanlı yakalandı.

Düzeltme- 28.02.2019 Tarihinde Yayımlanan
Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları öne sürülen 17 zanlı yakalandı.

İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların seçimler öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları, ayrıca Ayn el Arap (Kobani) olayları sırasında yurt içinde bazı kamu kurumları ve araçlarına zarar verdiklerini belirledi.

Takibe alınan zanlılara yönelik Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalle ile İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 6 pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Erzurum Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:05 Kaynak: AA

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