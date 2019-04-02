Düzeltme - "Almanya BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı" Başlıklı Haberimizin İlk...

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BİRLEŞMİŞ Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.
BİRLEŞMİŞ Almanya
, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa
ile Trump
yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.
Fransa'nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi'ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya'nın başkanlığında ortak hareket edecek.
Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, "Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda." dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:38 Kaynak: AA
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