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(Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

3 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracında arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda kalp krizi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracında arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda kalp krizi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracına binen 48 yaşındaki Gülgün Cantekin, arkadaşları ile şakalaşırken bir anda fenalık geçirdi. Yere düşen Cantekin'i gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cantekin, hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Cantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü.


Hayatını kaybeden Cantekin'in cenazesi morga kaldırıldı. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Cantekin'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. - KOCAELİ

Kalp Krizi, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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