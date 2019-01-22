Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Bakan Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi

Düzeltme) Bakan Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi

1 saat önce

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'UYUMA' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzeltme) Bakan Soylu'nun
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'UYUMA' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" açıklamasından sonra uygulamayı indiren ebeveyn sayısı artarken, cep telefonuna uygulamayı indiren kişi sayısı da 100 bini aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" dediği UYUMA uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan uygulamayı, 20.01.2019 tarihi itibariyle toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi. Bu süre içinde UYUMA aplikasyonuna gelen ihbar sayısı ise 3 bin 588 oldu.

UYUMA ile zehir satıcılarına rahat yok

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması ile vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını artık güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor.

Android ve IOS'lar üzerinden herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor

Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu Bülent Serttaş'ın Abisi Yalçın Serttaş'tan Kardeşine Sitem: İki Elim Yakasında Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:39:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Bakan Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]