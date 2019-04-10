Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Balıkesir'de Fetö'ye Büyük Darbe

Düzeltme) Balıkesir'de Fetö'ye Büyük Darbe

1 saat önce

Balıkesir polisi FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan 16 şüpheliyi gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Düzeltme) Balıkesir'de Fetö'ye Büyük Darbe, System.String[]
Balıkesir polisi FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan 16 şüpheliyi gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Balıkesir polisi FETÖ'ya büyük darbe vurdu. Geçmiş tarihlerde Sakarya, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Bursa, Burdur, Bursa İzmir ve Balıkesir olmak üzere 9 ilde yapılan FETÖ soruşturmalarında firari durumda bulunan ve Balıkesir'de örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 16 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda meslekten ihraç edilmiş 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç edilmiş polis memuru, 1 ihraç edilmiş doktor, 1 ihraç edilmiş avukat, 5 emniyet mahrem yapı sorumlusu, 4 örgüte müzahir kurum personeli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise özel olarak yapılmış gizli bölmelerde, kalorifer peteklerinde çok sayıda dijital materyal, sahte kimlikler, sahte pasaportlar, 43 bin dolar, bin 200 euro ve 11 bin TL ele geçirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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