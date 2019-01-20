Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzeltme) Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

19 dakika önce

Başkent'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzeltme) Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Başkent'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mevlana Bulvarı üzerinde Kızılay istikametine seyreden Ömer C. kontrolündeki 06 HTY 53 plakalı otomobilin yavaşlamasının ardından, aynı istikamette seyreden Hayriye D. idaresindeki 06 ABH 741 plakalı otomobilin, 06 HTY 53 plakalı araca çarpmamak için durması sonucu arkadan gelen Sena V. idaresindeki 67 AZ 550, Turgay A. kontrolündeki 06 MHE 98 ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BIF 950 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Olayda, 06 BIF 950 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanan bölgede, hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

Kızılay, Çankaya, 3. Sayfa
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