Son Dakika Haberleri: Düzeltme - "Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası" Başlığıyla Yayımlanan Haberimizin Girişindeki...

Düzeltme - "Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası" Başlığıyla Yayımlanan Haberimizin Girişindeki...

1 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)Galatasaray: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2BLMA: Bernies, Malashenko 8,...

Düzeltme -
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Galatasaray: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2

BLMA: Bernies, Malashenko 8, Tchatchouang 15, Whitcomb 23, Wurtz 12, Bankole 2, Duchet, Trebec 4

1. Periyot: 7-19

Devre: 16-35

3. Periyot: 39-49

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'ya 64-50 mağlup oldu.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan BLMA, savunmada ve hücumda temposunu periyot boyunca bulamayan Galatasaray karşısında ilk çeyreği 19-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fransa temsilcisi, skor üretmekte sorun yaşayan Galatasaray karşısında devreyi 19 sayı (35-16) farkla üstün kapattı.

Galatasaray, ikinci yarıya daha iyi başladı. Sarı-kırmızılı takım, bir ara farkı 21 sayıya (45-24) kadar çıkaran BLMA karşısında 15-1'lik seri yakaladı ve 29. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 39-46. Fransız ekibi, kalan sürede kaydettiği serbest atış isabetleriyle son çeyreğe 49-39 önde gitti.

Final periyodunda da oyun üstünlüğünü sürdüren BLMA, karşılaşmadan 64-50 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan, Galatasaray, Spor
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