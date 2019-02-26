Düzeltme - "Bddk Kredi Kartlarında Taksit Sınırlarını Yeniden Düzenledi" Başlıklı Haberimizin...

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:
|ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU
|MEVCUT DURUM
|Genel taksit sınırı
|12 ay
|Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.)
|3 ay
|Tablet alımları
|6 ay
|Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler
|6 ay
|Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar
|6 ay
|Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları
|9 ay
|Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
|9 ay
|Vergi ödemeleri
|9 ay
|Sağlık ürünü alımları
|9 ay
|Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.)
|12 ay
|Eğitimle ilgili harcamalar
|12 ay
|Kuyumla ilgili harcamalar
|0
|Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar
|0
|Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar
|0
|Yurt dışında yapılan harcamalar
|0
|Yemek alımı
|0
|Gıda alımı
|0
|Alkollü içecek alımı
|0
|Akaryakıt alımı
|0
|Kozmetik alımı
|0
|Ofis malzemesi alımı
|0
|Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları
|0
|Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil)
|12 ay
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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