(Düzeltme) Ceren'in katili, Van'a götürüldü

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.



Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.



Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Özgür Arduç, sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. - ORDU