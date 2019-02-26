Düzeltme) Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilcisi Fetö'den Açığa Alındı
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilcisi olan A.A., sosyal medya hesabında 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra FETÖ/PDY terör örgütünü ve elebaşını öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilcisi olan A.A., sosyal medya hesabında 17-25 Aralık
2013 tarihinden sonra FETÖ/PDY terör örgütünü ve elebaşını öven paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı. Türkiye
'de, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Milas'ta Dr. Mete Ersoy
İlkokulu Müdürü olarak görev yapan ve kısa bir süre önce Eğitim Bir-Sen Milas İlçe Temsilcisi olan A.A.'nın 2014 yılı içerisinde sosyal medya hesabında FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ve örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Yapılan bu paylaşımların ardından hakkında soruşturma açılan A.A., geçtiğimiz günlerde görevinden uzaklaştırılarak, açığa alındı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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