Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı
Son Dakika 3. Sayfa (Düzeltme) Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı - Son Dakika

(Düzeltme) Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı

6 saat önce

Eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümünden önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib'in ifadesine başvuruldu.

(Düzeltme) Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı, System.String[]

Eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümünden önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib'in ifadesine başvuruldu. Habib'in ifadesinde, "Onu tedirgin gördüm" dediği öğrenildi.


Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz İstihbarat Subayı James Le Mesurier'un ölümüne ilişkin yeni birinin ifadesi daha alındı. Le Mesurier'un olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib emniyete çağrıldı. Habib'in emniyetteki ifadesinde, Le Mesurier ile iki saate yakın görüştüklerini, bu görüşmede arkadaşını tedirgin bir halde gördüğünü söylediği, eski İngilizSubayı Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde kendisine sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği öğrenildi. Habib'in iki saat sonra evden ayrılırken içeride Le Mesurier ve eşinden başka kimseyi görmediğini ifade ettiği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu
Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]