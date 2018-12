Düzeltme) Güvenlik Güçlerine Teslim Olan Gençten Çağrı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 kişiden biri olan Y.Ş., PKK'nın çirkin yüzünü anlattı.

4 yıl örgütte kaldıktan sonra teslim olan Y.Ş., bir gün bir teröristin köylerine gelerek Kürtlerin haklarını savunduklarını ve örgüte katılmalarını istediklerini, kendisinin de o teröriste özenip gittiğini, ama örgüt içerisinde kaldığı süre içerisinde bin bir zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Örgüt içerisinde çocuk istismarı ve diğer olaylarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Y.Ş., örgüte hiçbir gencin özenip gitmemesini istedi.



Örgüte 2014 yılında katıldığını ve katılımı ile birlikte Kuzey Irak'a götürüldüğünü söyleyen Y.Ş., burada dört yıl kaldıktan sonra örgüt içerisindeki çözülmeleri göz önüne alarak Haziran 2018 tarihinde örgütten kaçtığını, yaklaşık beş ay Duhok'ta bir ailenin yanında kaldığını, fırsatını bulduğunda gelip jandarmaya teslim olduğunu ifade etti.



Terör örgütünde yaşanan çarpık ilişkiler



PKK terör örgütünün çirkin yüzünü de anlatan Y.Ş. şunları söyledi:



"Örgüt içerisinde kaldığım süre içerisinde belirli bir amacın olmayışı, örgüt mensupları arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve bunun sonucunda yaşanan intiharlar, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ağır şartlar altında çalıştırılması ve bu çocukların hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmayışı gibi nedenlerden dolayı örgütten soğudum. Örgütten kaçarak Irak'taki KDP güçlerine sığındım. Ailemle irtibat kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim oldum."



"Şu an devletin sıcak ellerindeyim"



Örgüt içerisinde kadınlara yönelik yaşanan cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiğini de ifade eden Y.Ş., "Son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamı oluştu ve buna bağlı olarak birçok kişi örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Şu an devletin sıcak ellerindeyim. Emin ellerdeyim. Dağdakiler bir an evvel o ızdıraptan kurtulup gelip teslim olsunlar" diye konuştu.



Kendiliğinden gelip teslim olan, hiçbir eyleme katılmadığını aktaran ve pişman olduğunu dile getiren Y.Ş., yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUŞ

