Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) - 'Helikopter düştü' ihbarı Aydın'ı ayağa kaldırdı
Son Dakika Güncel (Düzeltme) - 'Helikopter düştü' ihbarı Aydın'ı ayağa kaldırdı - Son Dakika

(Düzeltme) - 'Helikopter düştü' ihbarı Aydın'ı ayağa kaldırdı

7 saat önce

Aydın'da, bir helikopterin Kemer Barajı'na düştüğü yolundaki ihbar hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

(Düzeltme) - 'Helikopter düştü' ihbarı Aydın'ı ayağa kaldırdı, System.String[]

Aydın'da, bir helikopterin Kemer Barajı'na düştüğü yolundaki ihbar hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Helikopteri ve mürettebatını aramak için yola çıkan ekipler, ihbarın sebebini öğrenince normale döndü.


Edinilen bilgiye göre; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Aydın'daki elektrik iletim hatlarını havadan kontrol etmek helikopter ile çalışma yaptı. Bozdoğan Kemer Barajı yakınlarında oldukça alçaktan uçan ve elektrik hattının olduğu bölgede duraksayan helikopteri gören bazı vatandaşlar helikopterin elektrik hattına takılıp düştüğünü zannedince durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri bir yandan bölgeye hareket edip diğer yandan da kurtarma ekiplerinin de bölgeye gelmesin istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı acil kurtarma ekipleri hemen kalkış yapıp bölgeye hareket etti.


Ekipler bir yandan da bölgede uçuş olup olmadığını belirlemek için tüm kurumlarla irtibata geçti. Yapılan çalışmalar sonucu bölgede alçak uçuş yapan ve zaman zaman teknik ekibin inceleme çalışması yapması için elektrik hatları üzerinde duraksayan helikopterin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne ait denetim helikopteri olduğu ve helikopterde de bir sıkıntı olmadığı öğrenilince tüm ekipler normale döndü. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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