Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı

2 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda heykel ele geçirdi.

(Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı, System.String[]

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda heykel ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izin sonrasında ilçe merkezinde bulunan Camikevir Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamet içerisinde yapılan aramada bir adet heykel, bir adet dedektör ve dedektöre ait sarf malzemeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Turhal, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı
Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:09:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]