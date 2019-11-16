(Düzeltme) İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvuruları başladı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvurularının başladığını duyurdu. Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, engellilere 50 bin liraya, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar iş kurma desteği verileceğini bildirdi.



Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Bozkurt, yaptığı açıklamada, kurum olarak özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli, eski hükümlü, kadınlar ve gençlerin işgücüne dahil olmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetleri sunduklarını belirtti. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla haftanın her perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını ifade eden Bozkurt, ayrıca engellilerin iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla iş ve meslek danışmanlarınca iş arama becerileri eğitimi vererek kurumsal olarak destek sunduklarını söyledi.



Proje başvuruları başladı



Öte yandan, İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2020 yılının birinci dönemine ait hibe proje başvurularının kasım ayı itibariyle başladığını bildiren Bozkurt, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işlerini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini kaydetti.



Başvurular 18 Aralık'ta sona erecek



Bozkurt, proje sunmak isteyenlerin www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak 18 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar Mersin İŞKUR İl Müdürlüğüne, Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur hizmet merkezlerine ve bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerektiğini ifade etti. Projeden yararlanmak isteyenlerin, il müdürlüklerinden proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabileceklerini dile getiren Bozkurt, proje desteği kapsamında engelliler 50 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunulacağını söyledi.



Proje başvurusunda bulunmak isteyen engelli kişilerde aranan özellikler şöyle:



"İŞKUR'a kayıtlı olmak. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu, engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelendirebilmek. 18 yaşını tamamlamış olmak. KOSGEB onaylı girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak."



Proje başvurusunda bulunmak isteyen eski hükümlülerde aranan özellikler ise şöyle:



"İŞKUR'a kayıtlı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Eski hükümlü olmak. KOSGEB onaylı girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak."



Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamada, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği bildirildi. Açıklamada, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağı ve proje sahibine iade edileceği uyarısı yapıldı. - MERSİN