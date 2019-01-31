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Düzeltme - "İsrail'deki Etiyopyalılar 'Polis Vahşetini' Protesto Etti" Başlıklı Haberimizin 6....

15 dakika önce

TEL İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı Yahudiler, polisin kendilerine karşı uyguladığı "vahşeti" protesto etti.

Düzeltme -
TEL İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı Yahudiler, polisin kendilerine karşı uyguladığı "vahşeti" protesto etti. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede en az 4 polis hafif yaralandı.

Etiyopyalı 24 yaşındaki Yehuda Biadga'nın polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, başkent Tel Aviv'deki en önemli yollardan biri olan Ayalon'u trafiğe kapattı.

Ayalon yolundan Tel Aviv'in en önemli merkezlerinden Rabin Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, İsrail polisinin uyguladığı şiddete tepki içeren sloganlar attı.

İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, Tel Aviv'de hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yürüyerek Rabin Meydanı'na ulaşan göstericiler, "Bütün hayatlar önemlidir", "Siyahilerin hayatları önemlidir" yazılı dövizler taşıdı.

Sayıları giderek artan protestocular, Biadga'nın öldürüldüğü olayı görüşmek üzere hükümetin acilen toplanmasını, cinayetin araştırılması için polisin soruşturmasından ayrı olarak "özel soruşturma" açılmasını talep etti.

- Polis ile protestocular arasında arbede

Protestonun devam ettiği sırada bazı göstericiler ile polis arasında Rabin Meydanı yakınında gerginlik yaşandı. Göstericiler, güvenlik güçlerine ellerine geçirdikleri cisimleri fırlattı, polis göstericileri dağıtmaya çalıştı.

İsrail Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, çevreye rahatsızlık veren bazı göstericilere müdahale edildi, bu sırada 4 polis hafif şekilde yaralandı.

Açıklamada, göstericiler arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in güneyindeki Bat Yam kentinde 18 Ocak'ta "Yehuda Biadga" adlı genç elindeki bıçakla üzerine doğru koştuğu iddiasıyla bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıkları ise vurulduğu anda Biadga ile polis arasında metrelerce mesafe olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. "Falaş" olarak da adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Etiyopya, Polis, İsrail, Güncel
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