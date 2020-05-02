(Düzeltme) İstanbul'da

Gaziosmanpaşa'da korona virüs salgını sonrası vatandaşların "evde kal" çağrısına uyması nedeniyle ikametlere giremeyen hırsızlar kapı çalmaya başladı. Sokaktaki bir deponun demir kapısını hızlıca söken hırsızlar kayıplara karıştı. Sosyal mesafesiz hırsızlık ise kameralara yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre korona virüs salgını sonrası yetkililer vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunmuştu. Salgının yayılmasını önlemek için uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinde kalmaya başladı. Vatandaşların evde kalması nedeniyle ikametlere giremeyen hırsızlar da gözünü kapılara kestirdi.



Evlere giremeyince kapı çaldılar



Semtte meydana gelen ilginç olayda ise gece saatlerinde bir sokağa gelen 3 hırsız, eskiden gıda deposunu olarak kullanılan binanın önüne geldi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızlar ardından el birliğiyle demir kapıyı yerinden söktü. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar kapıyı sökmelerinin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahıslar kapıyı sökerken sosyal mesafeye dikkat etmemeleri dikkat çekti. - İSTANBUL