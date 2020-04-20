DÜZELTME: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bin 467 kişiye 2 milyon 918 bin lira ceza... - Son Dakika

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bin 467 kişiye toplamda 2 milyon 918 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. İzmir emniyetinden alınan bilgilere göre, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir kent merkezi ve dış ilçelerde yapılan kontrollerde kısıtlamalara uymayan 15 kişiye adli işlem ve bin 452 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi. Toplamda bin 467 kişiye 2 milyon 918 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi. - İZMİR