DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika

DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

6 saat önce

DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz., System.String[]

DÜZELTME

İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

Saygılarımızla

AA

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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