DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. - Son Dakika

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DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
6 saat önce
DÜZELTME İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:46 Kaynak: AA
DÜZELTME
İzmir merkezli terör operasyonu haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.
Saygılarımızla
AA
İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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