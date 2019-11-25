(Düzeltme) Kadınlar kendilerini koruyan '6284' nolu yasa için sokağa çıktı

KADIKÖY Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir farkındalık kampanyası başlattı. 6284 sayılı kanunu, afiş ve grafitilerle Kadıköy sokaklarına taşıdı. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi dair 6284 Sayılı Kanun 2012 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmişti.

Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir farkındalık kampanyası başlattı. Belediyenin kadın çalışanları, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 20 Mart 2012 ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren '6284' sayılı yasayı Kadıköy Belediyesi'nin sokaklarına taşıdı. Duvarlara '6284?' şeklinde grafiti ve yazılar yazıldı, afişler asıldı.

YASAYI RAP MÜZİKLE ANLATTILAR

Bunun yanı sıra Kadıköy Belediyesi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu anlatmak için bir de video hazırladı. Kadıköy sokaklarında kadınlar tarafından yürütülen farkındalık çalışmasından görüntülerin yer aldığı videoda rap müzik eşliğinde 6284 sayılı yasa anlatıldı.

"KADIN HAREKETİ SOKAKTAN BAŞLAR"

Kampanya hakkında bilgi veren Kadıköy belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Berna Baklacı, kadın hareketinin sokaktan başladığını, bu nedenle sokakta bir eylem yapmaya karar verdiklerini söyledi. Belediyenin kadın çalışanları olarak neler yapabileceklerini tasarladıklarını söyleyen Baklacı, daha sonra sokakta yazılımlama ve afişleme çalışmalarına başladıklarını ve bir de rap müzikle "6284" yasasını anlattıklarını belirtti.

Kadına şiddeti kınayan ve insanlık dışı bir hareket olduğunu söyleyen Şemsettin Özgür, "kadına şiddeti protesto ediyorum. Kınıyorum. Bu insanlık dışı bir olay. Kadına böyle şeyler yapılmaz. Kadın her şeyden önce annedir, kadın her zaman sevilmelidir, kadına vurmak bir suçtur" dedi.

6284 sayısının kadının kendini koruması ile ilgili bir yasa olduğunu söyleyen Özge Aktürk ise kadınların 183 nolu ihbar hattını araması gerektiğini söyledi ve "Kadınlar kendini korumalı, bilinçlenmeli" dedi.

6284 NEDİR?

20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve dayanağı İstanbul Sözleşmesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınların ve beraberindeki çocuklarının, ısrarlı takip mağduru kadınların ve şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunmasını hedefliyor.