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(DÜZELTME) Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki...
6 saat önce
(DÜZELTME) Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
(DÜZELTME) Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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