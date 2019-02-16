Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Kapadokya'da Otel İnşaat Yıkımı Durduruldu

Düzeltme) Kapadokya'da Otel İnşaat Yıkımı Durduruldu

1 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları durduruldu.

Düzeltme) Kapadokya'da Otel İnşaat Yıkımı Durduruldu, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları durduruldu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.

Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

Göreme, Nevşehir, Güncel
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