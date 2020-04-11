(Düzeltme) KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi - Son Dakika

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(Düzeltme) KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
6 saat önce
Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.
Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'yi ve vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla KKTC'den gelen Türk askerlerini taşıyan 2 geminin sabah saat 08.30 sıralarında Mersin Limanına ulaştı. Gemide bulunan 509 askerin, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 22 otobüsle çeşitli illere gitmek üzere ile Mersin'den ayrıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:23 Kaynak: İHA
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