Düzeltme - "Kurulan-kapanan Şirketler (1)" Başlıklı Haberimizi, Şirket Sayılarını Düzelterek...

Kurulan şirket sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 8 bin 278'e ulaştı.

Kurulan şirket sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 8 bin 278'e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,95 azalarak bin 927 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 8 bin 278 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,95 azaldı ve bin 927 olarak belirlendi.



Kurulan şirket sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,18, kapanan şirket sayısı yüzde 12,84 azalış gösterdi.



(Sürecek)

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