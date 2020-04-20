(Düzeltme) Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çocukluğundan bu yana üzerine bindiği 3 metrelik sırığı ile Malatyalıların gönlüne taht kuran 'Mercedes Kadir' lakabı ile tanınan Fatih Kaydı, sevenleri ve kent protokolünün katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Kaydı'nın uzun yıllar araç niyetine bindiği sırığı da tabutun yanıbaşına konuldu.



Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde 8 çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın 5 kardeşi bulunuyordu. 30 yıl önce babalarını kaybeden Kaydı ailesinin Necmettin ve Ziya adlı çocukları da ölmüştü.



Malatya'da üzerine bindiği 3 metrelik sırığı ile yıllarca sokak ve caddelerde gezen 'Mercedes Kadir' lakabı ile ün kazanan Fatih Kaydı 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Ünü sınırları da aşan Kaydı'nın birçok kez belgeselleri de çekildi. KOAH hastası olan ve en son 3 ay önce yoğun bakıma alınan Kaydı, önceki gün evde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Fatih Kaydı namı değer Mercedes Kadir'in ölümü, başta Malatya olmak üzere birçok ilde sevenlerini derinden sarstı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere siyasiler, bürokratlar ve sevenleri Kaydı için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan Mercedes Kadir'in ölümü herkesi üzdü.



Mercedes Kadir için bugün kent protokolü ve sevenlerinin de katılımı ile Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile yakın arabaları ve çok sayıda seveni katıldı.



Fatih Kaydı'nın yıllardır üzerine bindiği ve Mercedes'i sandığı sırığı da tabunun yanına konuldu. Tabutun üstüne Kaydı'nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde 'Malatya sokakları artık sensiz Kadir' yazısı da konulurken, kılınan cenaze namazı sorası Kaydı'nın cenazesi yıllar önce hayatını kaybeden kardeşi Necmettin Kaydı'nın yanına defnedildi.



Cenaze namazına katılan Vali Aydın Baruş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim farkında olmadığımız cenabı hakkın onların yüzü suyu hürmetine bizleri birçok beladan koruduğuna inanıyoruz. Bu kardeşimizde uzun yıllar Malatya insanı ile birlikteydi. Malatya tarafından sahiplenen değerli bir kardeşimizdi" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Mercedes Kadir'in Malatya'nın renkli simalarından biri olduğunu dile getirerek, "Biz 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz kent müzesinin bir odasını Kadire ayırdık. Orada Kadir'in bal mumu heykeli var. Kendisi de haftanın 3 günü gelip odasını ziyaret ederek o heyecanla sokağa çıkardı" ifadelerine yer verdi.



Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na Mercedes Kadir adını vereceklerini de açıkladı.



MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Mercedes Kadir'in kentin sevilen yüzü olduğunu ve herkesçe sevildiğini dile getirerek, "Kadir'i sadece Malatya değil tüm Türkiye sevdi. 2 gün içerisinde bunu da çok net gördük. Bu velimiz gönül köprüsü ile kimseye nasip olmayan bir sevgi seline mazhar olmuştur. Vefat haberi ile sosyal medyada sessizce ağlayanlar olmuştur, bizleri Malatya dışından da arayan birçok vatandaşımız başsağlığı mesajını iletmiştir" diye konuştu. - MALATYA