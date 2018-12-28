Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Maltepe'de Müteahhitler Toprak Sahibine Kızarak Binaya Ateş Açtı.

Düzeltme) Maltepe'de Müteahhitler Toprak Sahibine Kızarak Binaya Ateş Açtı.

9 dakika önce

IHAAW105746-ASA/28-12-2018- (Düzeltme) Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı.

Düzeltme) Maltepe'de Müteahhitler Toprak Sahibine Kızarak Binaya Ateş Açtı., System.String[]
IHAAW105746-ASA/28-12-2018

- (Düzeltme) Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı. Olay yerinde iki taraf birbirine girerken, polis gruba gaz sıkarak müdahale etti. 28.12.2018 10: 57: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı

Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:12:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Maltepe'de Müteahhitler Toprak Sahibine Kızarak Binaya Ateş Açtı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]