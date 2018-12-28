Düzeltme) Maltepe'de Müteahhitler Toprak Sahibine Kızarak Binaya Ateş Açtı.
9 dakika önce
IHAAW105746-ASA/28-12-2018- (Düzeltme) Maltepe'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı.
IHAAW105746-ASA/28-12-2018
- (Düzeltme) Maltepe
'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı. Olay yerinde iki taraf birbirine girerken, polis gruba gaz sıkarak müdahale etti. 28.12.2018 10: 57: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:03 Kaynak: İHA
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