Düzeltme) Melikgazi'de Meclis Görev Dağılımı Yaptı

Melikgazi
Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağanüstü toplantısını Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.
Meclis gündeminde yer alan ve Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Katipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyon Üyeleri ile yeni oluşturulan komisyonlar belirlenerek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.
Meclis Başkan Vekilliğine
Mehmet SAVRUK ( Birinci Başkan Vekili ) Mehmet Berk
( İkinci Başkan Vekili )
Meclis Asıl ve Yedek Katipliğine
Hasan Nuri Kuş ( Asıl Üye)
Fatma Kabak ( Asıl Üye)
Serdar Kavafoğlu ( Yedek Üye ) Bengü
Serpil ( Yedek Üye )
İmar Komisyonu
İsmail Ünalmış
Mustafa İnceok
Hasan Nuri Kuş
Mustafa Çağan
Özgür Özer
Plan ve Bütçe Komisyonu
-Cafer Akbıyık
Halil Özdemir
Ahmet Tural
Duygu Horoz
Adnan Vedat Kenanoğlu
Encümen Üyeliğine
Nuriye Şimşek
Kenan Akar
Mehmet Çifçi
Hukuk Üyeliğine
Mehmet Savruk
Nuriye Şimşek
Fatma Kabak
Hasan Türküm
Yaşar Ahmet Özdoğan
Kültür, Turizm ve Sanat üyeleri
Serdar Kavafolu
Adnan Hüsrevoğlu
Bengü Serpil
Rifat Açıkgöz
-Halil Yağmur
Yapım ve Onarım Kontrol Üyeleri
- Muhammed Emre
Çamdalı
- Ahmet Onur
Başkal
-Celal Hasnalçacı
-Hacı Öztürk
-Necmettin Apaydın
Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik üyeleri
Kasım Balcı
Mehmet Ceylan
Emir Namaldı
Rıfat Erdem
- Hakan Özkan
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Ticaret, Sanayi ve İstihdam Üyeleri
-Ahmet Canleblebeci
-Alim Tan
-Sinan Taşpınar
-Yalçın Duru
-Adnan Vedat Kenanoğlu
Eğitim, Spor ve Teknoloji üyeleri
Ahmet Yıldız
Ahmet Hidayet Kiraz
Ömer Özer
İsmet Elmaağaçlıoğlu
- Ümit Yasin
Tunçbilek
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanılan oturumda Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
, başta Memduh Büyükkılıç
Başkan olmak üzere daha önceki Meclis Üyelerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Yerel Seçimler sonrası Belediye Meclisine seçilen yeni üyelerimiz ile yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir. 2014-2019 yılı çalışmaları halkımızın oyları ile onaylamıştır. 2014-2019 yılları örnek ve referans belediye yatırımları 2019-2024 yılları arasında artırılarak devam ettirilecektir 'dedi. AK Parti
Grubu adına söz alan Mehmet Savruk ise, seçimlerin bittiğini, hizmet ve yatırımlara kaldığı yerden devam ettirileceğini hizmet ve yatırımların genişleyen alan ve nüfusa orantılı olarak artırılacağını söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak nüfusu 500 bini geçen ilçeler içerisinde oy oranı ile 3. Sırada yer aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, bu sonuçların hem sorumlulukların hem de hizmet yüklerinin arttığını ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile hizmetlerin artırılarak bu alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını kaydetti.
Yapılan Meclis Toplantısında gündem de toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ