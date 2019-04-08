Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Melikgazi'de Meclis Görev Dağılımı Yaptı

Düzeltme) Melikgazi'de Meclis Görev Dağılımı Yaptı

44 dakika önce

Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağanüstü toplantısını Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Düzeltme) Melikgazi'de Meclis Görev Dağılımı Yaptı, System.String[]
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağanüstü toplantısını Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Meclis gündeminde yer alan ve Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Katipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyon Üyeleri ile yeni oluşturulan komisyonlar belirlenerek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Meclis Başkan Vekilliğine

Mehmet SAVRUK ( Birinci Başkan Vekili )

Mehmet Berk ( İkinci Başkan Vekili )

Meclis Asıl ve Yedek Katipliğine

Hasan Nuri Kuş ( Asıl Üye)

Fatma Kabak ( Asıl Üye)

Serdar Kavafoğlu ( Yedek Üye )

Bengü Serpil ( Yedek Üye )

İmar Komisyonu

İsmail Ünalmış

Mustafa İnceok

Hasan Nuri Kuş

Mustafa Çağan

Özgür Özer

Plan ve Bütçe Komisyonu

-Cafer Akbıyık

Halil Özdemir

Ahmet Tural

Duygu Horoz

Adnan Vedat Kenanoğlu

Encümen Üyeliğine

Nuriye Şimşek

Kenan Akar

Mehmet Çifçi

Hukuk Üyeliğine

Mehmet Savruk

Nuriye Şimşek

Fatma Kabak

Hasan Türküm

Yaşar Ahmet Özdoğan

Kültür, Turizm ve Sanat üyeleri

Serdar Kavafolu

Adnan Hüsrevoğlu

Bengü Serpil

Rifat Açıkgöz

-Halil Yağmur

Yapım ve Onarım Kontrol Üyeleri

- Muhammed Emre Çamdalı

- Ahmet Onur Başkal

-Celal Hasnalçacı

-Hacı Öztürk

-Necmettin Apaydın

Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik üyeleri

Kasım Balcı

Mehmet Ceylan

Emir Namaldı

Rıfat Erdem

- Hakan Özkan -

Ticaret, Sanayi ve İstihdam Üyeleri

-Ahmet Canleblebeci

-Alim Tan

-Sinan Taşpınar

-Yalçın Duru

-Adnan Vedat Kenanoğlu

Eğitim, Spor ve Teknoloji üyeleri

Ahmet Yıldız

Ahmet Hidayet Kiraz

Ömer Özer

İsmet Elmaağaçlıoğlu

- Ümit Yasin Tunçbilek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanılan oturumda Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başta Memduh Büyükkılıç Başkan olmak üzere daha önceki Meclis Üyelerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Yerel Seçimler sonrası Belediye Meclisine seçilen yeni üyelerimiz ile yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir. 2014-2019 yılı çalışmaları halkımızın oyları ile onaylamıştır. 2014-2019 yılları örnek ve referans belediye yatırımları 2019-2024 yılları arasında artırılarak devam ettirilecektir 'dedi.

AK Parti Grubu adına söz alan Mehmet Savruk ise, seçimlerin bittiğini, hizmet ve yatırımlara kaldığı yerden devam ettirileceğini hizmet ve yatırımların genişleyen alan ve nüfusa orantılı olarak artırılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak nüfusu 500 bini geçen ilçeler içerisinde oy oranı ile 3. Sırada yer aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, bu sonuçların hem sorumlulukların hem de hizmet yüklerinin arttığını ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile hizmetlerin artırılarak bu alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını kaydetti.

Yapılan Meclis Toplantısında gündem de toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: İHA

Hacı Öztürk, Muhammed Emre, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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