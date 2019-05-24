Son Dakika Haberleri: (Düzeltme) Otobanda dehşet

(Düzeltme) Otobanda dehşet

7 saat önce

İstanbul-Bolu otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

(Düzeltme) Otobanda dehşet, System.String[]
İstanbul- Bolu otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bolu'ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip aynı istikamette seyreden bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu.

Aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olay ile alakalı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:08 Kaynak: İHA
İstanbul, Bolu, 3. Sayfa
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