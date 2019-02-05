Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Otoyolda Motosiklet Faciası

Düzeltme) Otoyolda Motosiklet Faciası

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze-Orhangazi-Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Düzeltme) Otoyolda Motosiklet Faciası, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze-Orhangazi-Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 48 JK 270 plakalı motosiklet, sabah 07.00 sıralarında otoyolun Umurbey Viyadüğü'nde bariyerlere çarparak taklalar attı. Kaza yapan motosiklete çarpmak istemeyen 3 otomobil de birbirine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Ediz Arslan (23)

olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan Metin Ducan (38) ise ağır yaralanarak

Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:03 Kaynak: İHA

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