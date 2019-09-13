Son Dakika Haberleri: - (Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangın
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- (Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangın

1 saat önce

- (Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangınKARAÇİ - Pakistan Kadın Kalkınması Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı.

- (Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangın

KARAÇİ - Pakistan Kadın Kalkınması Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.

Pakistan Kadın Kalkınması Bakanı Shehla Raza'nın Karaçi'deki ofisinde henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakanlık o esnada Raza'nın ofisinde olmadığını, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın sonucu ofis büyük maddi zarar görürken etrafı dumanlar kapladı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken Bakan Raza, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

- (Düzeltme) Pakistan'da bakanlık ofisinde yangın

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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