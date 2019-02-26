Düzeltme) Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
65 yaşına giren Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladığını açıklandı.
Açıklamada ayrıca ikilinin Nisan ayında Rusya'nın başkenti Moskova
'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey
İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele aldığı bildirildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:24 Kaynak: İHA
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