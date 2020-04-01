(Düzeltme) RTÜK'ten yayıncılara kolaylık - Son Dakika

Yayıncıların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ödediği Reklam Üst Kurul Paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemeleri ertelendi.



Yeni tip Korona Virüs Covid-19 salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla birlikte zorunlu olarak pek çok sektörde ortaya çıkan farklı tablo, kamunun alacağı tedbirleri de beraberinde getirdi.



Daha önce özellikle üretim sektörüne ilişkin olarak sağlanan desteklere bir yenisi daha eklendi. Alınan kararla radyo ve televizyon yayıncılığı alanında da rahatlama yaşanacak.



Bin 793 kuruluş faydalanacak



RTÜK kararıyla bin 793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ödemek durumunda oldukları Reklam Üst Kurul Payları 3 aylık dönem için ötelendi.



Alınan kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere RTÜK olarak bizler de katkı sağlıyoruz. Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkılarda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarımıza yardımcı olmakla beraber, medya sektöründe çalışan meslektaşlarımızın da salgın boyunca işlerini kaybetmelerine neden olabilecek ekonomik etkileri en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Sektörümüzdeki istihdama destek oluyoruz. Kurulumuzda oy birliği ile alınan bu karara imza koyan Kurul Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA