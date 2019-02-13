Düzeltme - Saat 17.50'deki Flaş Haberimizdeki "Fetö'nün Firari Eski Emniyet Müdürü Osman Karakuş"...
1 saat önce
FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.
FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı
'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla
'da yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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