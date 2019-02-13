Son Dakika Haberleri: Düzeltme - Saat 17.50'deki Flaş Haberimizdeki "Fetö'nün Firari Eski Emniyet Müdürü Osman Karakuş"...

Düzeltme - Saat 17.50'deki Flaş Haberimizdeki "Fetö'nün Firari Eski Emniyet Müdürü Osman Karakuş"...

1 saat önce

FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.

Düzeltme - Saat 17.50'deki Flaş Haberimizdeki
FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü Osman Karakuş'un da isminin yer aldığı soruşturmanın şüphelilerinden olan ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Muğla, Yalçın Ayaslı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Belözoğlu'nu Köşeye Sıkıştıracak İfade: 17-25 Aralık'tan Sonra Bank Asya'ya 2 Milyon TL Yatırdı FETÖ'cü Pilot Kerime Yıldırım, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çilingir Tanık, Deniz Baykal'a Kurulan Kumpası Anlattı: Kitaplığa Kamera Yerleştirdiler AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzeltme - Saat 17.50'deki Flaş Haberimizdeki "Fetö'nün Firari Eski Emniyet Müdürü Osman Karakuş"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]