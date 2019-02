Düzeltme - "Sabancı Holding'den 2018'de 3 Milyar 830 Milyon Lira Konsolide Net Kar" Başlıklı...

Sabancı Holding'in geçen yıl konsolide net karı yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira oldu.

Sabancı Holding, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Sabancı Holding'in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 milyar 80 milyon lira, konsolide net karı ise yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira olarak gerçekleşti.



Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, holdingin 2018 finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, 2018'de kendilerini farklı kılan, sağlıklı öngörüler ışığında doğru hedefler koymaları ve doğru zamanlamalarda attıkları etkin adımlar olduğunu belirtti.



Göçmen, "Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satın alma süreçlerimizi doğru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin odağına aldık." ifadelerini kullandı.



"Enerjisa Üretim'i halka arza hazır hale getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



Enerjisa Enerji halka arzını 5 kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Göçmen, şunları kaydetti:



"Enerjisa Enerji halka arzı ile Akbank sendikasyonu ve sermaye artırımı 2018'de piyasalara liderlik eden, ülkemiz ekonomisine moral veren ve yabancı sermaye çekmeye yönelik örnek başarılar oldu. Bu da Sabancı Topluluğu'na hem yurt içinde hem de yurt dışındaki güvenin göstergesidir. Ekonomide dengelenme başladı. Seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar bekliyoruz. Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık. Üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik. 2018 yılında nakit akımı yönetiminde gösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz. Borç-öz kaynak dengesini günün koşullarına göre yöneteceğiz.



Enerjisa Enerji'de halka arzla ivmelenen yüksek performansımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. Özellikle Enerjisa Üretim'de güçlü nakit akımı yaratıyoruz. Şirketi kur riski taşımayan bir yapıya kavuşturduk. Operasyonel iyileşmeler ve hızla azalan borçluluk sayesinde Enerjisa Üretim'i de halka arza hazır hale getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız olmayı sürdürecek. İşlerimizi teknolojinin sağladığı fırsatlarla büyüterek geleceğe taşıyacağız. SabancıDx, şirketlerimizin dijital dönüşümüne liderlik edecek. Topluluğumuzun kültürel transformasyonu da dijital dönüşümle eş zamanlı olarak sürecek."



"Banka dışı işlerimizde de oldukça güçlü bir performans sergiledik"



Mehmet Göçmen, Sabancı Holding olarak dinamik portföy yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yatırıma devam edeceklerini, 2019 yılında da üretmeye, yatırıma ve işlerini teknoloji ile geliştirmeye, tüm paydaşlarına değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.



Göçmen, 2018 yılında Sabancı Holding'in iş kollarındaki sonuçlarıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:



"Akbank, 2018 yılında başta Financial Times grubunun finans dergisi The Banker olmak üzere uluslararası 5 ayrı kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi. Akbank'ın 2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 209 milyar liraya, aktifleri ise 355 milyar liraya çıktı. Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağlanan destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon lira konsolide net kar elde etti.



Banka dışı işlerimizde de oldukça güçlü bir performans sergiledik. Banka dışı işlerimizin kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar lira seviyesine ulaştı. Banka dışı işlerin karlılığı ise bu yüksek büyümenin ötesinde arttı. Banka dışı işlerimizde net karımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti. Özellikle enerji ve sigorta işlerimiz zorlu piyasa koşullarına rağmen eş zamanlı olarak hem yüksek büyüme hem de karlılık artışı gerçekleştirmeyi başararak bu olumlu sonuçlara katkı sağladılar."

