Son Dakika Haberleri: Düzeltme) - Sevgilisinin Evinin Önünde Kafasına Silah Dayadı

Düzeltme) - Sevgilisinin Evinin Önünde Kafasına Silah Dayadı

49 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sevgilisiyle problem yaşadığı iddia edilen şahıs, kız arkadaşının evinin önündeki arabasında kafasına silah dayadı.

Düzeltme) - Sevgilisinin Evinin Önünde Kafasına Silah Dayadı, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sevgilisiyle problem yaşadığı iddia edilen şahıs, kız arkadaşının evinin önündeki arabasında kafasına silah dayadı. Şahıs, polisin 1 saatlik çalışması sonrası ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre; Menteşe ilçesinde sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli N.K., üniversitede güvenlik görevlisi olan kız arkadaşının evinin önünde arabasının içinde kafasına silah dayadı. 112'ye yapılan ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'da operasyona katıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Özel Harekat Polisi tetikte bekledi.

Yaklaşık bir saatin ardından ilişkisinde sorun yaşadığı için kafasına silah dayadığı iddia edilen N.K. ikna edildi ve elindeki silahı bırakarak teslim oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, 3. Sayfa
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