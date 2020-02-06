(Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika

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(Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi
6 saat önce
Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi. Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ
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