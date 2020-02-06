(Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi - Son Dakika

(Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

6 saat önce

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

(Düzeltme) Şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi, System.String[]

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.


Kayseri'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi. Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Akkışla ve Hacılar ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Hacılar, Akkışla, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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