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DÜZELTME"Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor" başlıklı haberimizin...

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 9 kişiyi Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Somali Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim, Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve diğer yetkililer karşıladı.

UMKE ekibinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından 9 yaralıyı taşıyan ambulanslar havalimanına giriş yaptı. Daha sonra UMKE ekibi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi görevlileri, ağır yaralı 3 Türk ile 6 Somali vatandaşını uçağa taşıdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler."

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaralıları taşıyan askeri uçak, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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