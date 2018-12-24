Son Dakika Haberleri: Düzeltme - "Spacex Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi" Başlığıyla 23.12.2018 Tarihinde Yayımlanan...

Düzeltme - "Spacex Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi" Başlığıyla 23.12.2018 Tarihinde Yayımlanan...

1 saat önce

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yörüngeye ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

Düzeltme -
NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yörüngeye ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, SpaceX'in yörüngeye "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:46 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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