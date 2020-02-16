(Düzeltme) Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Düzeltme) Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika

(Düzeltme) Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İstanbul meydanları (Taksim) geçici sergi platformu yapılması teşhir tanzim uygulama işi", 652 bin 620 liralık bedeli ile vatandaşların tepkisini çekti.

(Düzeltme) Taksim Platformu'nun bütçesine vatandaşlardan tepki, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İstanbul meydanları (Taksim) geçici sergi platformu yapılması teşhir tanzim uygulama işi", 652 bin 620 liralık bedeli ile vatandaşların tepkisini çekti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" projesi kapsamında Taksim Meydanı'nda kurulan geçici sergi platformunun açılışı gerçekleştirildi. Geçici sergi platformu, Taksim Meydanı'nda 253 metrekarelik alana kuruldu. Açık alanı merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlandı. Kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde dizayn edildi. Platformda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma kapsamında "İstanbul'un Kalbi Taksim" isimli sergi gerçekleştirilecek. Platformun daha sonra İstanbul'un başka meydanlarına da inşa edilmesi bekleniyor.


"Faydalı bir şey yapılabilirdi"


Platform yapılırken tabela ile önünde yazan 652 bin 620 TL bedel ise vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Bazı vatandaşlar daha faydalı ve halkın daha yararlanabileceği bir proje olması gerektiğini belirttiler. Proje için fazla bütçe ayrıldığını ifade eden Büşra Gürbüz, "Harcanan paranın gerçekten böyle bir sergi açmaya ihtiyaç var mı diye düşünmek gerekiyor. Bence bu para başka bir proje için harcanabilirdi. Çok ciddi bir rakam, başka faydalı bir şey yapılabilirdi. Ulaşım zamları son zamanlarda canımızı çok fazla yakıyor. Keşke halkın yarar sağlayabileceği faaliyetlere harcansaydı bu bütçe. Çünkü büyük bir miktar olduğunu düşünüyorum" dedi.


"Onun yerine başka şeyler yapılabilirdi"


Proje için çok fazla bütçe ayrıldığını ifade eden Yaşar Kellecioğlu, "Bu kadar sıkıntının içerisinde kısa süreli bir proje için çok saçma bir bütçe olduğunu düşünüyorum. Onun yerine başka şeyler yapılabilirdi. Her şey çok güzel olacak diyorlar ya hani, görüyoruz işte çok güzel oluyor. Bence çok büyük bir para, onun yerine başka bir şey yapılabilirdi. Böyle bir projeye bu kadar para harcanabiliyorsa ulaşıma o kadar zam yapılmamalıydı" dedi.


"Bu millet bunun hesabını sorar"


Platformun bütçesini gören bir vatandaş ise, "Yapılsın bakalım, ne olduğunu göreceğiz. Böyle bir bütçe ile bu iş yapılıyorsa gerçekten ayıptır, saçmalıktır. Bu millet bunun hesabını sorar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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