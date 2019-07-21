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(Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs kazada ağır yaralandı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. isimli şahıs, bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralandı.

(Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs kazada ağır yaralandı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. isimli şahıs, bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. (46), yol kenarında beklediği esnada bir anda rahatsızlanarak dengesini kaybedip, karayoluna düştü. Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tırın dorsesinin çarptığı Medeni K. ağır yaralandı. Şahıs, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Erciş, Ağrı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
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