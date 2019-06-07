(Düzeltme) Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 5 yaralı
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Düzce'de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 5 kişi yaralandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
'de takla atan tarım aracı 'pat pat'ta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Çavuşlar Mahallesi istikametine gitmekte olan Onur K. idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada pat pat sürücüsü Onur K. ile birlikte pat patın kasasında bulunan Furkan A., Muhammed Ali
A., Nurullah Ç. ve Yunus Ç. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi
Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Onur K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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