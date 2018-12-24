Düzeltme) Tem Otoyolu'nda Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu
2 saat önce
TEM Otoyolu'nda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan (27), şehit oldu.
TEM Otoyolu'nda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan
(27), şehit oldu. Genç
polis memurunun 3 ay sonra düğünün olacağı öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Edirne
istikameti Hasdal
Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:50 Kaynak: İHA
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